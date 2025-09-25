Geodis und Hapag-Lloyd stärken digitale Kooperation

In enger Zusammenarbeit wurde eine Lösung für den verbesserten Echtzeitzugriff auf die Tarife der Containerreederei entwickelt.

Das Transport- und Logistikunternehmen Geodis und die Container-Reederei Hapag-Lloyd setzen einen weiteren Schritt auf dem gemeinsamen Weg der Digitalisierung.Das Ziel besteht darin, den Austausch von Tarifen und Servicedaten zwischen den beiden Unternehmen zu beschleunigen und sicher zu gestalten.Das zentrale Element der Kooperation ist eine Contract-API (Application Programming Interface), die als direkte digitale Verbindung zwischen der Preisplattform von Hapag-Lloyd und der globalen Tarifdatenbank von Geodis dient.Die Schnittstelle ermöglicht die vollautomatische Übertragung von Vertragstarifen, Zuschlägen, Transitzeiten und Serviceoptionen in Echtzeit.Dadurch erhält Geodis nun Zugriff auf über 75 Prozent mehr Hapag-Lloyd-Tarife als zuvor.