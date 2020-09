Geodis integriert Korridor Asien – Europa in den AirDirect-Dienst

Das Transport- und Logistikunternehmen hat bereits mehr als 70 Mio. Euro in sein Own Controlled Network investiert.

Der globale Logistikdienstleister Geodis hat seinen AirDirect-Dienst erweitert. Im Rahmen seines Own Controlled Network (OCN) bietet das Unternehmen nun einen regelmäßigen Flugplan für Frachtflüge von China nach Europa an und garantiert Kunden damit einen zuverlässigen Service.

Im März dieses Jahres startete Geodis mit Ad-hoc Flügen auf dieser Verbindung. Im Juni folgte dann ein wöchentlicher Charterdienst als Reaktion auf sinkende Kapazitäten, verbunden mit einer wachsenden Nachfrage nach Frachtraum während der Pandemie.

Da Frachtraum immer noch knapp ist, sowohl in Fracht- als auch Passagiermaschinen, wurde nun einen dauerhaften Flugplan bis in das nächste Jahr hinein angekündigt. Auf dem Programm stehen wöchentliche Direktflügen jeden Montag von Shanghai (PVG) und jeden Sonntag von Amsterdam (AMS). Damit reagiert Geodis auf den zu erwartenden Post-Covid Aufschwung und eine saisonal starke Nachfrage im vierten Quartal.

Mit der Einrichtung des China-Europa-China Dienstes beläuft sich die Gesamtinvestition des Unternehmens in das Geodis OCN Netzwerk auf über 70 Mio. Euro. Bisher wurden mehr als 400 Flüge in Asien, Europa, Nord- und Lateinamerika absolviert.

Zu den Kunden, die einen solchen Service in Anspruch nehmen gehört insbesondere ein europäischer Autohersteller, der sein Werk in China mit Teilkomponenten ausstattet. Auch Lenovo, ein weltweit führender Hersteller von PCs, Smartphones, Workstations, Computerservern und intelligenten IoT-Geräten, nutzt den AirDirect Mexico-Service auf der Strecke Hongkong / Guadalajara sowie die wöchentlichen Direktflüge zwischen Shanghai und Amsterdam.

„Für unsere Kunden in China ist es nicht nur wichtig, kontinuierlich eine ausreichende Kapazität sicherzustellen, sondern auch, dass ihr Frachtpartner das Transportservice-Netzwerk einschließlich des Flugbetriebs kontrolliert“, sagt Onno Boots, Regional President und CEO von Geodis für den asiatisch-pazifischen Raum. „Die Initiative ‚Own Controlled Network‘ ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir die Kontrolle über unser multimodales Netzwerk erweitern.“

Darüber hinaus prüft Geodis Optionen, um eine Verbindung zwischen China und Indien herzustellen und Hongkong sowie Singapur in das Netzwerk zu integrieren. Diese Bemühungen zielen darauf ab, einen Hub zu installieren, der sich nahtlos in das Geodis Asia Road Network einfügt.

„Sowohl die Drehkreuze in Amsterdam als auch in Shanghai sind ideal für die Koordination von Ladungen mit mehreren Ursprungs- und Zielorten. Unser operatives Netzwerk in Europa und Asien ist darauf ausgelegt, die Konnektivität zu maximieren und unseren Kunden volle Flexibilität in Bezug auf Abhol- und Lieferpunkte zu bieten“, sagt Stanislas Brun, SVP Global Air Freight.

Die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit dieses neu eingerichteten Dienstes in Verbindung mit der Transparenz durch das Geodis-Kundeninfomationssystem IRIS soll Herstellern und Einzelhändlern helfen, ihr Geschäft zu regenerieren, wenn sich die Weltwirtschaft nach Covid erholt. Stanislas Brun: „Wir hoffen, ihnen dabei zu helfen, weitere Unterbrechungen der Lieferkette zu verhindern und somit dem Drang zur Steigerung des Lagerbestands und den daraus resultierenden Kosten entgegenzuwirken.“

