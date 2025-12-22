Anzeige

Frankreich: Geodis integriert den FTL-Spezialisten Malherbe

22.12.2025

Damit stärkt der Logistiker sein Straßentransportnetz und baut die Präsenz in den Bereichen Agrar/Lebensmittel sowie Retail aus.

Frankreich: Geodis integriert den FTL-Spezialisten Malherbe Bild: GEODIS / Alain SAMSON President of Malherbe & Marie-Christine Lombard CEO of GEODIS
Mit der geplanten Integration von Malherbe, einem Spezialisten für den Straßentransport von Komplettladungen, hat der französische Logistikkonzern Geodis einen weiteren Schritt in seiner Wachstumsstrategie unternommen.Eine entsprechende Absichtserklärung wurde kürzlich unterzeichnet.Durch die Übernahme von Malherbe wird Geodis mit einem voraussichtlichen Gesamtumsatz von 2 Mrd.EUR zu einem der drei größten Akteure auf dem Markt für Komplett- und Teilladungen in Frankreich.Marie-Christine Lombard, Chief Executive Officer von Geodis, kommentierte: „Die Integration von Malherbe wird ein wesentlicher strategischer Hebel beim Aufbau eines widerstandsfähigeren und nachhaltigeren landesweiten Netzwerks sein.

