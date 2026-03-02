Gemini läuft erfolgreich und wird weiter verbessert

Das Setup des Netzwerks von Hapag-Lloyd und Maersk startet im April mit stärkerer Abdeckung und schnelleren Verbindungen.

Ein Jahr nach dem Start ziehen die Betreiber des Gemini-Netzwerks, die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd und der dänische Transport- und Logistikkonzern Maersk, eine positive Bilanz über die geleistete Arbeit der Allianz: Die Fahrplanzuverlässigkeit liege stabil bei 90 Prozent und die Servicequalität habe sich weiter erhöht, teilen die beiden Unternehmen mit.Heuer werden Hapag-Lloyd und Maersk gezielte Optimierungen am Gemini-Netzwerk vornehmen.Das Setup startet im April und strebt auf der Route Fernost – Nordeuropa eine stärkere Abdeckung und schnellere Verbindungen an: NE2 wird einen Direktanlauf in Antwerpen hinzufügen und damit die Hinterlandanbindung erweitern sowie den Zugang zu wichtigen Frachtströmen in den Benelux-Staaten und Europa verbessern.NE3 führt eine Ostsee-Rotation mit Anläufen in Aarhus und Göteborg ein und erweitert damit die Marktabdeckung in der Ostseeregion deutlich. Southampton wird letzter europäischer Anlaufhafen in Richtung Asien und stärkt damit britische Exportverkehre.