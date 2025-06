Geis Gruppe: Dritte Akquisition innerhalb von sieben Monaten

Nach den erfolgreichen Übernahmen der Gras Gruppe und der Krüger-Standorte in Göttingen stärkt die Geis Gruppe ihre Position innerhalb der größten deutschen Stückgutkooperation IDS weiter.Zum 1.Juli 2025 übernimmt das Speditionsunternehmen sämtliche Anteile der agotrans Logistik GmbH in Rodgau bei Frankfurt und stärkt damit die Aktivitäten im wirtschaftsstarken Rhein-Main-Gebiet.„Die Region Frankfurt war für uns schon lange strategisch hochinteressant, da sie unser Road-Netzwerk optimal ergänzt“, erklären Hans-Wolfgang Geis und Jochen Geis, geschäftsführende Gesellschafter der Geis Gruppe.Mit agotrans habe man nun das passende Unternehmen gefunden, um die Präsenz in dieser Region gezielt auszubauen.

