Geis Gruppe: 470.000 Picks im Jahr für Knorr-Bremse

Der Logistikdienstleister setzt im CTPark Vecsés bei Budapest auf effiziente Prozesse und moderne Technik; dabei wid Sicherheit großgeschrieben.

Für ihren langjährigen Kunden Knorr-Bremse hat die Geis Gruppe im CTPark Vecsés, nur wenige Kilometer vom Flughafen Budapest entfernt, auf rund 17.500 Palettenplätzen eine leistungsfähige Lagerstruktur aufgebaut.Ergänzt wird diese durch 8.650 Plätze im Schmalgangregal sowie 2.500 Stellplätze für Übermaßträger.