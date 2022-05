Gebrüder Weiss: Zehn Jahre Präsenz in Vietnam

Zehn Jahre ist es her, dass Gebrüder Weiss in Vietnam zwei eigene Standorte eröffnet hat: einen im Wirtschaftszentrum Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) und die zweite 1.600 Kilometer weiter nördlich in der Hauptstadt Hanoi.„Heute wissen wir, dass die Entscheidung richtig war“, sagt Cristian Predan, Area Manager Südostasien bei Gebrüder Weiss.„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Vietnam haben sich seit unserem Einstieg stetig verbessert.Straßen- und Hafeninfrastruktur wurden ausgebaut und die Nachfrage der überdurchschnittlich jungen Bevölkerung nach Konsum- und Industriegütern steigt.

