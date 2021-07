Gold für Gebrüder Weiss beim Österreichischen Exportpreis

Gebrüder Weiss wurde am 29.Juni von der Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mit dem Gold-Exportpreis in der Kategorie Transport und Verkehr ausgezeichnet.Die Verleihung des renommierten Awards fand im Rahmen der Exporters’ Nite im Museumsquartier in Wien statt.Das Logistikunternehmen hat 2020 mit der Übernahme von Ipsen Logistics die Standortstruktur in Deutschland verdichtet sowie den Markteintritt in Polen, Südkorea, Malaysia, Australien und Neuseeland vollzogen.An den neuen Standorten sind heute 405 Personen für das Unternehmen tätig.

