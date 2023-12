Gebrüder Weiss übersiedelt Werk von Barbara Anna Husar

Nach fast 30 Jahren Abwesenheit kehrt die Künstlerin Barbara Anna Husar in ihre Vorarlberger Heimat zurück.Gebrüder Weiss übernimmt die Übersiedelung ihres Ateliers von Wien nach Bludenz.Gut verpackt bringt das Umzugsteam des Logistikers die empfindlichen Kunstgegenstände in zwei Wechselbrücken mittels Orange Combi Cargo (OCC) ins Ländle.„Um Kunst samt dem dazugehörigen Equipment umzuziehen, braucht es größte Sorgfalt, Know-how und Gewissenhaftigkeit.Gebrüder Weiss ist mit seiner Expertise genau der richtige Partner, um mein Atelier zurück in meine Heimat Vorarlberg zu bringen“, meint Barbara Anna Husar.

