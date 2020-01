Gebrüder Weiss Konzern strebt nach weltweiter logistischer Exzellenz

Lothar Thoma (52) zeichnet seit Jahresbeginn 2020 für den Bereich Air & Sea bei dem internationalen Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss verantwortlich. Der promovierte Volkswirt ergänzt die Geschäftsleitung rund um Wolfram Senger-Weiss (Vorsitz), Peter Kloiber und Jürgen Bauer. Den entsprechenden Beschluss hat der Aufsichtsrat von Gebrüder Weiss im Dezember 2019 verabschiedet.

Auf Lothar Thoma kommen vielfältige Aufgaben in einem globalen Unternehmen zu: Gebrüder Weiss ist heute in 30 Ländern präsent. Der westlichste Standort liegt in San Francisco, der östlichste in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei. An wichtigen Logistik-Hubs in Übersee positioniert sich das Unternehmen neben seiner Expertise im Bereich Luft- und Seefrachtgeschäft zusätzlich als Spezialist im Bereich Logistiklösungen und betreibt eigene Terminals zum Beispiel in Los Angeles, Chicago, Atlanta, Singapur, Hongkong, Shanghai und Tokio.

Das erklärte Ziel von Gebrüder ist es, den Kunden weltweit einheitliche Standards und IT-Lösungen im Bereich Supply Chain Management anzubieten. Damit möchte das Unternehmen seine Stellung unter den Qualitätsführern der Branche weiter untermauern.

Seine Tätigkeit für Gebrüder Weiss im Bereich Luft- und Seefracht hatte Lothar Thoma bereits am 1. September 2019 aufgenommen. Seitdem wurden sämtliche Aktivitäten in diesem Bereich sukzessive an ihn übergeben. Der gebürtige Baden-Württemberger arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Logistikbranche und verantwortete zuletzt als Vorstandvorsitzender das Gesamtgeschäft eines internationalen Logistikkonzerns. Davor besetzte er verschiedene Führungspositionen bei weiteren namhaften internationalen Transport- und Logistikunternehmen.

