Gebrüder Weiss stärkt Handelsroute über Zentralasien

Neuer Lkw-Service von China nach Georgien eröffnet wirtschaftliche Alternative zu See-, Luft- und Bahntransporten.

Gebrüder Weiss baut seine Aktivitäten entlang des sogenannten „Mittleren Korridors“ zwischen China und Europa über Zentralasien und den Kaukasus weiter aus.Ziel ist es, Unternehmen in diesen Wachstumsmärkten zusätzliche Transportoptionen zu bieten und Lieferketten breiter aufzustellen.Ab sofort bringt ein wöchentlicher Transportservice Waren aus ganz China über Zentralasien nach Tiflis.Das Angebot richtet sich an Unternehmen im Südkaukasus, die regelmäßig Produkte aus China importieren – zum Beispiel Elektronik, Konsumgüter oder Ersatzteile für Maschinen und Fahrzeuge.