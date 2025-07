Gebrüder Weiss jetzt schon mit 20 Standorten in Deutschland

Neue Logistikhalle in Aldingen festigt die Position als verlässlicher Partner zwischen Schwarzwald und Bodensee.

Mit einer neuen, 4.000 m² großen Logistikhalle und einem modernen Bürogebäude verdoppelt der internationale Logistikdienstleister Gebrüder Weiss seine Kapazitäten am Standort Aldingen.im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg.Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung am 11.Juli übergaben Wolfram Senger-Weiss und Jürgen Bauer, beide Mitglieder der Geschäftsleitung, die neue Anlage offiziell ihrer Bestimmung.