Gebrüder Weiss organisiert Luftbrücke China – Österreich

In den vergangenen Wochen beteiligte sich der Logistikdienstleister Gebrüder Weiss aktiv an Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.Mit Hilfe eines gecharterten und eigens für den Transport umgerüsteten Airbus A330 organsierte die Spedition seit Anfang März Transporte von zwei bis drei Millionen Corona-Antigentests pro Flug.Den vorläufigen Abschluss fand dieser Projektauftrag für ein führendes Unternehmen aus dem medizinischen Handel mit dem jüngsten Flug von Shanghai nach Linz am 1.Dafür wurde eine Boeing 747 gechartert, die allein fünf der dann insgesamt 14 Millionen Stück dringend benötigten Testkits von China nach Österreich brachte.Üblicherweise werden Luftfrachtsendungen von Gütern zu einem großen Teil über den Laderaum von Passagiermaschinen abgewickelt.

