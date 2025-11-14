Gebrüder Weiss macht Smyths Toys fürs Christkind fit

Beim Vorarlberger Logistiker laufen die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest schon jetzt auf Hochtouren.

Bild: Gebrüder Weiss-Popp / Vorboten für den Weihnachtsmann in Straubing (v.l.): Qaseem Hotak (Lagerist bei Gebrüder Weiss), Robin Kühn (Standortleiter Wallersdorf bei Smyths Toys), Thomas Peklo (Niederlassungsleiter Straubing bei Gebrüder Weiss) und Christian Kurz (Schichtleiter Logistik bei Gebrüder Weiss)

Alle Jahre wieder beginnt für Gebrüder Weiss und Smyths Toys die Weihnachtszeit bereits dann, wenn draußen noch das Herbstlaub raschelt.Acht Wochen vor dem Fest herrscht im Logistikzentrum des irischen Spielwarenhändlers im bayerischen Wallersdorf bei Straubing Hochbetrieb.Das hoch automatisierte Lager ist prall gefüllt mit Palletten voller Barbie-Puppen, Baukästen und Spielkonsolen.Lagerfachkräfte verladen die Spielsachen auf die Lkw des internationalen Transport- und Logistikunternehmens Gebrüder Weiss.Ziel sind die 21 Filialen von Smyths Toys in Süddeutschland und Österreich – ab 2026 sogar 26 Märkte, die bis in den Raum Dresden und Chemnitz reichen.