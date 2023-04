Gebrüder Weiss investiert in die Zukunft der Mobilität

Gebrüder Weiss organisierte kürzlich den Transport einer High-Tech-Bohrroboters in die USA.Das von dem internationalen Transport- und Logistikunternehmen geförderte Studierenden-Team Swissloop Tunneling hatte Anfang April in Texas den Innovationspreis beim Tunnelbohrwettbewerb „Not-A-Boring-Competition“ gewonnen.Vor Ort setzte sich die 40-köpfige Mannschaft der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich gegen die Konkurrenz aus aller Welt durch.Lothar Thoma, Geschäftsführer Air & Sea bei Gebrüder Weiss, ordnet das Sponsoring in einem größeren Kontext für den Logistiker ein: „Investitionen in die Zukunft der Mobilität und im Bereich Nachhaltigkeit besitzen eine fundamentale Bedeutung für uns.Wir beteiligen uns deshalb an Projekten wie dem Hyperloop-Wettbewerb, der Mars- oder der Raketenmission SubOrbital Express.

