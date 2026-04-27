Gebrüder Weiss geht im Ländle in die Vollen

27.04.2026

100 Mio. EUR Neubau in Wolfurt stärkt den Standort Vorarlberg und seine Rolle als wichtiger Knotenpunkt internationaler Warenströme.

Gebrüder Weiss geht im Ländle in die Vollen Bild: Gebrüder Weiss-Darko Todorovic
Mit einem symbolischen Buzzer-Moment eröffneten Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und Wolfurts Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger am 24.April das neue Logistik- und IT-Center Vorarlberg – eines der bedeutendsten Bauprojekte in der Unternehmensgeschichte von Gebrüder Weiss.Vor rund 250 Gästen aus Politik und Wirtschaft wurde dabei per Knopfdruck eine eigens vorbereitete Palette mit Gastgeschenken aus dem vollautomatisierten Hochregallager ausgelagert und auf der Bühne übergeben.In seiner Eröffnungsrede betonte Wolfram Senger-Weiss die strategische Bedeutung des neuen Standorts, der konsequent auf Prozesseffizienz und langfristiges Wachstum ausgelegt ist: „Mit dem Logistik- und IT-Center setzen wir einen zentralen Entwicklungsschritt für unser Unternehmen.Wir investieren bewusst in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld und schaffen eine Infrastruktur, die auf Jahrzehnte ausgelegt ist.

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