Gebrüder Weiss erhöht Planungssicherheit für Sammelgut

Der Logistiker erweitert sein digitales Serviceangebot um die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit in Echtzeit

Gebrüder Weiss-Kunden erhalten ab sofort eine noch präzisere Antwort über die Ankunft ihrer Sendungen. Dafür führte das Logistikunternehmen am 18. Mai den neuen Service mit der Bezeichnung ETA – Estimated Time of Arrival – ein.

Die ETA-Funktion ist ein Bestandteil der Digitalstrategie von Gebrüder Weiss. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren viel in Bewegung gebracht, um sein digitales Know-how weiter auszubauen. Das strategische Ziel ist es, eine optimale Kombination aus physischer Leistungsfähigkeit und digitalen Tools zu bieten.

Gebrüder Weiss bietet den digitalen ETA-Service im Sammelgut überall da an, wo das Unternehmen auch die Endzustellung übernimmt. Der Logistiker verfügt über ein flächendeckendes Netzwerk aus eigenen Landverkehrsstandorten zwischen Basel im Westen und dem georgischen Tiflis im Osten.

Je nach Verkehrslage berechnet Gebrüder Weiss die voraussichtliche Ankunftszeit einer Sendung ständig neu. In der Endzustellung findet die Eingrenzung auf ein 2-Stunden-Zeitfenster statt. Kunden können den Sendungsverlauf und die voraussichtliche Ankunftszeit ihrer Sendungen online abrufen.

„Damit grenzen wir uns deutlich von den rein digitalen Newcomern am Markt ab, die zwar digitale Usability liefern, aber ohne eigene Assets nur eingeschränkt handlungsfähig sind wie die aktuelle Situation während der Coronakrise zeigt“, sagt Jürgen Bauer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss. Diesen kombinierten Weg bezeichnet das Unternehmen als „Best of both Worlds“. Gemeint ist die Verbindung von operativer Exzellenz und digitaler Kompetenz .

In den kommenden Monaten wird das Unternehmen weitere digitale Services auf den Markt bringen. Das Kundenportal myGW, welches den Rahmen um die einzelnen Features bildet, wird im Laufe des Jahres offiziell gelauncht.

www.gw-world.com/de/eta