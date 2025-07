Gebrüder Weiss: China-Logistik für die Jebsen Group

Die Jebsen Group ist ein traditionsreiches Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, das internationale Premium-Marken nach Greater China bringt und dort vermarktet.Zu den Empfängern zählen unter anderem Hema – die Supermarktkette des Alibaba-Konzerns – sowie Jingdong (JD.com) und viele weitere Einzel- und Großhändler in ganz China.Gebrüder Weiss unterstützt mit umfassenden Lager- und Distributionslösungen das dynamische Wachstum der Beverage Business Line der Jebsen Group in China.Dieses umfasst so renommierte Produkte wie Bundaberg Ginger Beer, Fiji Water und Vita Coconut Water, die von Shanghai aus landesweit an Supermärkte, Großhändler und Online-Plattformen geliefert werden.

