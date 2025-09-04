Anzeige

Gebrüder Weiss bringt weitere E-Lkw auf die Straße

04.09.2025

Zwei neue E-Lkw fahren ab sofort in Vorarlberg, zwei weitere in Oberösterreich; die E-Flotte wächst noch bis Ende 2025 weiter.

Gebrüder Weiss bringt weitere E-Lkw auf die Straße Bild: Gebrüder Weiss-Serra
Gebrüder Weiss treibt die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs voran: Ab sofort sind zwei neue vollelektrische Lkw am Hauptsitz in Lauterach im täglichen Stückgutverkehr unterwegs.Zwei weitere Fahrzeuge sind am Standort Wels (Oberösterreich) im Einsatz.Die Lkw vom Typ Mercedes eActros 600 bieten 600 kWh Batteriekapazität, 500 Kilometer Reichweite und 600 kW Antriebsleistung.  Sie laden an firmeneigenen Schnellladepunkten in 30 bis 90 Minuten und eignen sich für den Nah- und Fernverkehr.Das Unternehmen hat in Lauterach ein eigenes Lade- und Energieversorgungssystem errichtet.

