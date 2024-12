Gebrüder Weiss bringt Solaranlage nach Ostafrika 

Gebrüder Weiss unterstützt ein Hilfsprojekt in Uganda: Der Logistiker transportiert unentgeltlich eine Solaranlage von Vorarlberg nach Uganda in Ostafrika.Sie ist für die Flüchtlingssiedlung Palorinya bestimmt und wird dort alte Dieselgeneratoren ersetzen.Verpackt in einen 40-Fuß-Seefrachtcontainer wird die Solaranlage noch vor Weihnachten auf die Reise geschickt.Zunächst geht es auf der Schiene von Wolfurt nach Rotterdam, danach per Schiff weiter nach Mombasa (Kenia).Der restliche Landweg bis nach Uganda erfolgt mit dem Lkw.

