Anzeige

Gebrüder Weiss: 50 Jahre Partnerschaft mit Streck

24.10.2025

Die beiden Familienunternehmen verbindet das gleiche Verständnis von Qualität, Kundenorientierung und Verantwortung.

Gebrüder Weiss: 50 Jahre Partnerschaft mit Streck Bild: Gebrüder Weiss - Sams / Von links: Stefan Oberhauser (Gebrüder Weiss), Elisabeth Boll, Dr. Stephan Boll (beide Streck), Wolfram Senger-Weiss (CEO Gebrüder Weiss), Katharina Boll, Dr. Günter Boll, Barbara Boll (alle Streck), Walter Konzett (Gebrüder Weiss) und Herbert Boll (Streck).
Was 1975 mit einzelnen Stückguttransporten zwischen Österreich und Deutschland begann, hat sich zu einer leistungsstarken Kooperation entwickelt, die auf regionalen Stärken beruht: Streck Transport bedient für Gebrüder Weiss den Südwesten Deutschlands – das Gebiet zwischen der Ortenau, Freiburg und Lörrach mitsamt dem angrenzenden Schwarzwald.Gebrüder Weiss wiederum liefert für Streck Transport nach Österreich, Ungarn, Tschechien und Rumänien.Tägliche Transporte in die Länder sichern reibungslose Abläufe und hohe Servicequalität.„Die Zusammenarbeit mit Gebrüder Weiss zeichnet sich seit 50 Jahren durch Professionalität und gegenseitiges Vertrauen aus“, erläutert Herbert Boll aus der Inhaberfamilie von Streck Transport.Und sein Bruder Dr.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Garbe Österreich mit neuem Büro und klarer Strategie

Geschäftsführer Franz Kastner und sein Team gehen trotz flacher Marktlage aktiv neue Projekte an.

24.10.2025

Ekol vergibt Mega-Auftrag an TGW Logistics

Mehr als hundert Mustang E+ Regalbediengeräte auf drei Ebenen übernehmen künftig das Ein- und Auslagern von Retail- sowie E-Commerce-Bestellungen.

23.10.2025

Logistiker cargo-partner feiert 25-Jahr-Jubiläum in Rumänien

Der 2000 dort gegründete Standort hat einen maßgeblichen Beitrag zum starken Netzwerk des Logistikers in Mittelost- und Südosteuropa beigetragen.

22.10.2025
Anzeige
Anzeige