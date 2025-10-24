Gebrüder Weiss: 50 Jahre Partnerschaft mit Streck

Die beiden Familienunternehmen verbindet das gleiche Verständnis von Qualität, Kundenorientierung und Verantwortung.

Bild: Gebrüder Weiss - Sams / Von links: Stefan Oberhauser (Gebrüder Weiss), Elisabeth Boll, Dr. Stephan Boll (beide Streck), Wolfram Senger-Weiss (CEO Gebrüder Weiss), Katharina Boll, Dr. Günter Boll, Barbara Boll (alle Streck), Walter Konzett (Gebrüder Weiss) und Herbert Boll (Streck).

Was 1975 mit einzelnen Stückguttransporten zwischen Österreich und Deutschland begann, hat sich zu einer leistungsstarken Kooperation entwickelt, die auf regionalen Stärken beruht: Streck Transport bedient für Gebrüder Weiss den Südwesten Deutschlands – das Gebiet zwischen der Ortenau, Freiburg und Lörrach mitsamt dem angrenzenden Schwarzwald.Gebrüder Weiss wiederum liefert für Streck Transport nach Österreich, Ungarn, Tschechien und Rumänien.Tägliche Transporte in die Länder sichern reibungslose Abläufe und hohe Servicequalität.„Die Zusammenarbeit mit Gebrüder Weiss zeichnet sich seit 50 Jahren durch Professionalität und gegenseitiges Vertrauen aus“, erläutert Herbert Boll aus der Inhaberfamilie von Streck Transport.Und sein Bruder Dr.