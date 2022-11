Gebrüder Weiss: 10 Mio. Euro für alternative Antriebe

Der Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Vorarlberg will bis 2030 alle seine Standorte klimaneutral betreiben.

Als moderner Logistikdienstleister hat sich Gebrüder Weiss mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie „GWcares" das Ziel gesetzt, den CO₂-Fußabdruck des Unternehmens schrittweise bis auf null zu senken: Bis 2030 sollen die eigenen Logistikanlagen klimaneutral sein. Dafür nimmt Gebrüder Weiss die CO₂-Emissionen an allen 180 Standorten genau in den Blick.Wie hoch der momentane CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch der Standorte noch ist, hat das Unternehmen in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht beziffert.Diese Emissionen sollen um zehn Prozent pro Jahr verringert werden.Darüber hinaus erhöht Gebrüder Weiss den Anteil alternativer Antriebe im Schwerlastverkehr und entwickelt emissionsarme Lösungen für die letzte Meile.