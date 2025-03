Gebol geht mit Dachser auf Nummer sicher

Strategische Zusammenarbeit in der Logistik ebnet den Weg für die Expansion in internationale Märkte.

Gebol ist eine etablierte österreichische Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), wie Arbeitshandschuhe und Schutzkleidung.Gegründet 1945 von Georg Bozzay in Linz, begann das Unternehmen ursprünglich mit dem Verkauf von Malerbedarf, wandelte sich aber im Laufe der Jahre, um sich als führender Anbieter im Bereich Arbeitsschutz zu etablieren.Heute, unter der Führung von Gerhard Frank und Markus Dulle, wächst die Ennser Firma weiter und bleibt innovativ.Ziel ist es, Arbeitenden nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch das Vertrauen zu geben, ihre Tätigkeiten sicher und komfortabel auszuführen.Das Unternehmen liefert seine Artikel an ein breites Kundennetzwerk in 20 Ländern, darunter führende Baumarktketten, industrielle Märkte und Gewerbetreibende.