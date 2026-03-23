Galliker Gruppe implementiert ein „Net Zero“-System

23.03.2026

Das neu errichtete Logistikcenter des Familienunternehmens in Aclens spielt in Sachen Ökoenergie alle Stückerln.

Galliker Gruppe implementiert ein „Net Zero“-System Bild: Galliker
Ganz im Zeichen von „Green Logistics“ steht das Logistikcenter 2 der Galliker Gruppe in Aclens in der Westschweiz.Der Neubau ist vor kurzem im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft feierlich eröffnet worden.  Galliker heizt und kühlt das Logistikcenter 2 ausschließlich mit erneuerbaren Energien.Zu diesem Zweck hat das Unternehmen 30 Erdsonden in einer Tiefe von jeweils 300 Metern installiert.Die dafür benötigte Stromversorgung wird durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Leistung von rund 790 kWp sowie durch eine Photovoltaik-Fassade an der Südseite des Gebäudes sichergestellt.

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