Fünf Mega-Containerkräne für den Hafen Antwerpen

Die über 50 Meter hohen „Riesen“ werden jetzt montiert und getestet. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2026 geplant.

Vor kurzem sind am Europa Terminal im Hafen Antwerpen fünf neue Mega-Containerkräne mit einer Höhe von jeweils mehr als 50 Metern angekommen.PSA Antwerp hat diese „Riesen“ bauen lassen, damit an ihrem Terminal die derzeit größten Containerschiffe der Welt be- oder entladen werden können. Bei dem neuen Quintett handelt es sich um „ship-to-shore“-Kräne (STS-Kräne), die Container von Schiff zu Terminal bzw.umgekehrt bewegen.PSA merkt dazu an, dass diese Maschinen die größten sind, die jemals für ein Terminal im Antwerpener Hafen bestellt worden sind.