Fünf Mega-Containerkräne für den Hafen Antwerpen

26.02.2026

Die über 50 Meter hohen „Riesen“ werden jetzt montiert und getestet. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2026 geplant.

Fünf Mega-Containerkräne für den Hafen Antwerpen Bild: PSA Antwerp
Vor kurzem sind am Europa Terminal im Hafen Antwerpen fünf neue Mega-Containerkräne mit einer Höhe von jeweils mehr als 50 Metern angekommen.PSA Antwerp hat diese „Riesen“ bauen lassen, damit an ihrem Terminal die derzeit größten Containerschiffe der Welt be- oder entladen werden können.  Bei dem neuen Quintett handelt es sich um „ship-to-shore“-Kräne (STS-Kräne), die Container von Schiff zu Terminal bzw.umgekehrt bewegen.PSA merkt dazu an, dass diese Maschinen die größten sind, die jemals für ein Terminal im Antwerpener Hafen bestellt worden sind.

