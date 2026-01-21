Frisches Kapital sichert Überleben der Helrom GmbH

Das Unternehmen betreibt mehrere Verbindungen für Lkw-Sattelauflieger in europäischen Transportkorridoren.

Die Helrom GmbH hat das im Jahr 2025 eingeleitete Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen.Der Sanierungsplan wurde mit gestrigem Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main rechtskräftig bestätigt.Der Mehrheitseigner HRG hat den Kreis der involvierten Investoren erweitert und Helrom mit zusatzlichem Kapital ausgestattet.Zu diesem Zweck wurde die Helrom Holding Limited als Tochter der HRG etabliert.Diese wird vertreten durch Keith Heller, Thomas W.