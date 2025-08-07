Frigosped und B. Braun testen eActros 600 im Regelbetrieb

Die E-Fahrzeuge sind seit Juli 2025 auf festen Linien im Einsatz und Teil eines dreijährigen Pilotprojekts zur Dekarbonisierung der Transportlogistik.

Bild: Frigosped / Michael Bähr (links), Director Finished Good Logistics bei B. Braun, und Bernhard Heinrich, Geschäftsführender Gesellschafter der Frigosped GmbH, testen seit Anfang Juli 2025 drei vollelektronische Lkw. Die Mercedes Benz eActros legen im Fernverkehr täglich etwa 500 Kilometer zurück.

Der Logistikdienstleister Frigosped und der Pharmahersteller B.Braun haben drei vollelektrische Sattelzugmaschinen vom Typ Mercedes-Benz eActros 600 in ihren Fernverkehrsprozess integriert.Die Fahrzeuge verkehren seit Juli 2025 im täglichen Linienverkehr zwischen dem Zentrallager in Melsungen und den B.Braun-Standorten in Glandorf, Recklinghausen und Eggenstein.Die elektrischen Zugmaschinen sind für rund 10.