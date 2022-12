Freie Fahrt mit der E-Lok in den JadeWeserPort Wilhelmshaven

Leistungsfähige und umweltschonende Transportmöglichkeit über den Verkehrsträger Schiene in Zielgebiete in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Die Arbeiten zur Elektrifizierung der bahnseitigen Infrastruktur von Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen JadeWeserPort Wilhelmshaven sind abgeschlossen.Parallel mit der von der Deutsche Bahn durchgeführten Elektrifizierung der Hauptstrecke Oldenburg - Wilhelmshaven wurden 4 Kilometer Zuführungsgleis und die 16-gleisige Vorstellgruppe des Hafens am 7.Dezember unter Strom gestellt und am 12.Dezember offiziell in Betrieb genommen.Damit sind die Ausbaumaßnahmen an der Hinterlandanbindung des JadeWeserPort per Bahn komplettiert.