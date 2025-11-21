Frächter und Ministerium vor harten Verhandlungen

Protestfahrt bleibt als Option bestehen, wird jedoch erst nach Abschluss der Gespräche neu bewertet.

Die für den 26.November geplant gewesene Protestfahrt des Fachverbands Güterbeförderungsgewerbe der WKÖ wird verschoben.Grund dafür sind laufende Gespräche mit dem Verkehrsministerium über konkrete Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Zukunftssicherung der Branche.Das ändert freilich nichts am aktuellen Zustand, dass die Transportwirtschaft gehörig unter Druck steht.Die bevorstehende Mauterhöhung bedeutet trotz Reduktion von 10 bis 13 Prozent auf 7,7 Prozent eine enorme Zusatzbelastung.