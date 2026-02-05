Frachtmeister: Jährlich bis zu 18.000 Aufträge

05.02.2026

Das Wiener Neudorfer Unternehmen ist Spezialist für Büro-, Standort- und Projektumzüge sowie Corporate-Relocations im B2B- und B2C-Bereich.

Frachtmeister: Jährlich bis zu 18.000 Aufträge Bild: Lena Möller - Frachtmeister
Die Frachtmeister Speditions GesmbH wurde 1994 gegründet und ab 1997 von Peter Minichmayr geführt.Mittlerweile bearbeitet das Unternehmen jährlich bis zu 18.000 Aufträge.Zusätzlich zum Umzugsservice werden seit 2009 Self-Storage-Lösungen angeboten.Seit 2013 gehören auch Kühltransporte für Gesundheitsdienstleister sowie den Lebensmittelhandel zum Leistungsspektrum.

