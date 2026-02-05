Frachtmeister: Jährlich bis zu 18.000 Aufträge

Das Wiener Neudorfer Unternehmen ist Spezialist für Büro-, Standort- und Projektumzüge sowie Corporate-Relocations im B2B- und B2C-Bereich.

Die Frachtmeister Speditions GesmbH wurde 1994 gegründet und ab 1997 von Peter Minichmayr geführt.Mittlerweile bearbeitet das Unternehmen jährlich bis zu 18.000 Aufträge.Zusätzlich zum Umzugsservice werden seit 2009 Self-Storage-Lösungen angeboten.Seit 2013 gehören auch Kühltransporte für Gesundheitsdienstleister sowie den Lebensmittelhandel zum Leistungsspektrum.