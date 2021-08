Fondsgesellschaft F2i erwirbt Compagnia Portuale Monfalcone

Die Compagnia Portuale von Monfalcone wurde von der TO Delta Gruppe an F2i - Italian Funds for Infrastructures - verkauft, mit dem Ziel, ihre Position im Containerbereich weiter zu festigen.Die Transaktion ist eine weitere Unterstützung für die strategischen Investitionen, die TO Delta vor allem im Hafen Triest durch die Erweiterung und Renovierung des Molo VII durchführen wird.Die auf 100 Mio.Euro geschätzten Maßnahmen werden auch MSC (Partner von TO Delta bei der Abwicklung des Containerterminals von Molo VII als TMT) getragen.Sie dienen der Erweiterung der Kaianlage, der verstärkten Bahnanbindung und dem Erwerb von zwei STS-Kränen der letzten Generation.

