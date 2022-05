Flughafen Wien auf dem Weg zum Green Airport

Neue Photovoltaikanlage mit rund 3.500 m² Fläche am Dach des Parkhauses 3 geht in Betrieb.

Mit Sonnenenergie und weiteren Maßnahmen realisiert der Flughafen Wien bis 2023 einen CO2-neutralen Betrieb.Vor kurzem wurde am Dach des Parkhauses 3 die siebente Photovoltaikanlage am Standort in Betrieb genommen.Rund 1.440 Solarmodule liefern eine Leistung von rund 640 Kilowatt Peak.Der nächste Meilenstein steht kurz bevor: Österreichs größte Photovoltaikanlage entsteht gerade am Flughafen-Areal und wird demnächst in Betrieb gehen.