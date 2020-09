Flughafen Graz: Das Tor zur Welt öffnet sich wieder

KLM Royal Dutch Airlines feiert am 25. Oktober 2020 ein Comeback auf der Flugverbindung von der Steiermark nach Amsterdam Schiphol Airport.

Mit Beginn des kommenden Winterflugplans kehrt KLM nach der Corona-bedingten Pause wieder in die Steiermark zurück. Die Flüge zwischen Graz und Amsterdam finden täglich außer dienstags und samstags am frühen Nachmittag statt.

Dadurch stehen ab Graz über das Drehkreuz Amsterdam künftig auch Umsteigeverbindungen nach Barcelona, London, Paris, Rom oder Oslo sowie nach Nordamerika (unter anderen Atlanta, New York, Minneapolis) zur Verfügung. Geflogen wird mit einem Embraer 175.

Guido Hackl, Country Sales Manager Air France KLM Austria, Czech Republik & Slovakia erklärt: „Die Entscheidung, die Flüge wieder aufzunehmen, erfolgte in enger Abstimmung mit dem Flughafen Graz, den steirischen Reisebüros und der steirischen Wirtschaft. Neben der Anbindung an Amsterdam sind auch die zahlreichen Umsteigeverbindungen über Amsterdam Schiphol für Graz und die Steiermark ein wichtiger Faktor. Wir hoffen damit, den Bedürfnissen der Region gerecht zu werden.“

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl freut sich über den weiteren, positiven Impuls für den steirischen / südösterreichischen Standort: „Für die vielen großen Unternehmen und Unternehmensgruppen, die in Graz angesiedelt sind, ist der Flugverkehr zwischen den europäischen Städten dringend erforderlich, weshalb wir gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, in dieser herausfordernden Zeit zusätzlich zu den bereits bestehenden Anbindungen noch weitere zur Verfügung zu stellen, um den Wirtschafts- und Tourismusstandort Graz zu stärken.“

„Die Rückkehr der KLM an den Flughafen Graz ist ein weiterer wichtiger Schritt für uns“, erklärt Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Diese Strecke in das Drehkreuz Amsterdam dient nicht nur dem Direktverkehr in die Niederlande, sondern verbindet den Flughafen Graz mit vielen weiteren Destinationen im weltweiten Netzwerk der Luftfahrtallianz SkyTeam und stärkt damit weiter den Wirtschafts- und Tourismusstandort Steiermark.“

www.flughafen-graz.at; www.klm.com