Firmenzentrale von dm ist mit Lagermax übersiedelt

Etwa 100 Meter Luftlinie trennen die bisherige Zentrale von dm drogerie markt Österreich/CEE von der neuen Firmenzentrale, dem „dm dialogicum“, in Wals-Himmelreich.Die Projektabwicklung gestaltete sich als große und nicht alltägliche logistische Herausforderung für die Umzugsspezialisten der Lagermax Logistics Austria GmbH und die Verantwortlichen der Drogeriemarktkette.Innerhalb weniger Wochen musste das gesamte Büromobiliar samt Computern und Bildschirmen der 550 Beschäftigten an den neuen Firmensitz gebracht werden.Dazu kamen die komplett als Friseur- beziehungsweise Kosmetikstudio ausgestattete dm Akademie sowie ein Test-Shop, welche vom alten Gebäude in die Günter-Bauer Straße 1 verbracht wurden.Die Verantwortlichen von dm drogerie markt Österreich äußern sich erfreut über die Projektabwicklung.

