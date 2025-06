Finnlines: Mit Hybrid-RoRo-Schiffen in Englands Metropole

Ein neuer Frachtdienst verbindet London Medway in Sheerness mit wichtigen Häfen in Europa.

Finnlines hat kürzlich offiziell den Start einer neuen Frachtlinie gefeiert.Der wöchentliche Dienst verbindet London Medway direkt mit Belgien, Spanien, Finnland und Polen.Darüber hinaus ermöglicht er die Anbindung des Vereinigten Königreichs an das globale Netz der Grimaldi Group, das Verbindungen in den Nahen und Fernen Osten, in den Mittelmeerraum, nach Westafrika, Südamerika und zur Ostküste der USA bietet.„Mit der erstklassigen Lage in der Nähe des Großraums London bieten wir umfangreiche Frachtkapazitäten und strategische Anbindungen.Gemeinsam mit unserem Partner Peel Ports Group sind wir bestrebt, Innovationen voranzutreiben und die kontinuierliche Entwicklung zu unterstützen“, sagt Merja Kallio-Mannila, Commercial Director bei Finnlines.