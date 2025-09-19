Fiege Austria: Bereit für neue Logistikprojekte

Analog zur deutschen Muttergesellschaft optimiert das Unternehmen branchenübergreifend die Wertschöpfungsketten der Kunden.

Der Kontraktlogistik-Spezialist Fiege Austria hat am 18.September einen Zubau mit 21.000 m² Lager- und Logistikfläche am bestehenden Standort in Wien Simmering eröffnet.„Damit schaffen wir Platz für die Bedienung der Bestands- und Neukunden – und es gibt hier noch wenige freie Flächen“, sagt Geschäftsführer Joachim Stern.Investitionsvolumen: 25 Mio.