Felbermayr Gruppe investiert in Arbeitsplatzqualität

Nachdem sich die Felbermayr Gruppe 2021 den ersten Platz in den Branchen Bau und Verkehr sichern konnte, schaffte es das oberösterreichische Familienunternehmen heuer erneut mit beiden Geschäftsfeldern an die Spitze des Rankings von Trend, Kununu, Xing und Statista Österreich.Damit ist das Unternehmen mit Sitz in Wels auch 2024 „Top-Arbeitgeber“.Der seit über 80 Jahren bestehende Kranspezialist punktet bei seinen Beschäftigten vor allem mit hervorragenden Arbeitsbedingungen und dem Vertrauen in das solide Image des Unternehmens.Das geht aus einer repräsentativen Umfrage mit den Beschäftigten hervor.Das Unternehmerehepaar Horst und Andrea Felbermayr freut sich ganz besonders über die Ehrung für das Engagement.

