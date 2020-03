FedEx unterstützt rasantes Wachstum von woom

Um die weltweiten Kunden fortan noch schneller über alle Wege beliefern zu können, ist der Kinderfahrradhersteller woom für den Versand eine neue Partnerschaft mit FedEX Express eingegangen. Der US-Integrator besitze eine große Frachtflugzeug-Flotte (mehr als 650 Maschinen) und verfüge seit der Übernahme von TNT Express im Jahr 2018 auch über ein hervorragendes Straßen-Netzwerk, schreibt das Unternehmen aus Klosterneuburg in einer Aussendung bekannt.

Mit dieser Zusammenarbeit und den bestehenden Kooperationen mit GLS und Gebrüder Weiss sieht man sich für die geplante weltweite Expansion gerüstet. Die woom-Kunden können ihre Bestellungen noch genauer nachverfolgen und sollen künftig zwischen mehreren Versand-Dienstleistern auswählen.

Das Unternehmen hat darüber hinaus in der Klosterneuburger Niederlassung eine neue Halle mit 1.200 m² angemietet und verfügt nun über eine Gesamtfläche von circa 3.200 m² für bis zu 15.000 Räder. Das war aufgrund steigender Verkaufszahlen und der Expansionspläne dringend notwendig. Die neue Halle verfügt über mehrere Tore, so werden unterschiedliche An- und Auslieferpunkte möglich, um den Anforderungen der verschiedenen Vertriebskanäle gerecht zu werden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Paketdiensten kann das Logistikteam für Endkunden den Versand in Österreich und nach Deutschland innerhalb von 1- 2 Werktagen gewährleisten, in der EU innerhalb von 5 Werktagen. „Mit FedEx und der neuen Halle sind wir für unser Wachstum gut aufgestellt“, sagt woom CEO Marcus Ihlenfeld.



Die Firma woom hat das Radfahren für Kinder neu durchdacht und als Pionier für superleichte, ergonomische Räder neue Maßstäbe gesetzt. Gegründet 2013, ist das Unternehmen mittlerweile eine expandierende internationale Marke. Das Portfolio wird laufend erweitert und umfasst außer Rädern, Zubehör, Accessoires und Bekleidung für Kinder. Aktuell ist woom in 30 Ländern weltweit präsent, neben der DACH-Region auch in den USA.

www.fedex.com; www.woombikes.com