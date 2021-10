FedEx startet Flugroute zwischen Europa und Japan

FedEx Express, Tochtergesellschaft der FedEx Corp.und weltweit agierendes Express-Transportunternehmen, startet eine interkontinentale Fluglinie zwischen Europa und Japan.Für Kunden von FedEx Express – auch aus Österreich - bedeutet das eine verbesserte Direktverbindung mit zusätzlichen Kapazitäten nach Japan und Nordchina. Der Flug, der mit einer Boeing 777 durchgeführt wird, bietet eine Frachtleistung von rund 200 Tonnen pro Woche.Das Flugzeug startet vom Pariser Charles-de-Gaulle Flughafen in Frankreich und fliegt viermal pro Woche direkt zum internationalen Flughafen Kansai in Osaka in Japan.

