FedEx Express: Neue Flugroute Asien – Europa

Verbesserte Anbindung und Servicezuverlässigkeit für Kunden in ganz Nordasien, einschließlich China und Japan.

FedEx Express, eine Tochtergesellschaft der FedEx Corp.und das weltweit größte Express-Transportunternehmen der Welt, hat eine neue Flugroute zwischen Asien und Europa eröffnet.Sie verbindet Chinas Hauptstadt Peking zum ersten Mal mit dem FedEx Charles de Gaulle (CDG) Hub in Paris, Frankreich, mit zehn Verbindungen pro Woche über Osaka, Japan.Die neue Route sorgt für spätere Cut-Off-Zeiten für ausgehende Sendungen am selben Tag von Peking nach Europa, wodurch die Kunden mehr Zeit haben, ihre Sendungen zu organisieren. Darüber hinaus profitieren japanische Unternehmen, die zeitkritische Pakete oder Sendungen, die eine strenge Temperaturkontrolle und -überwachung erfordern, wie zum Beispiel im Gesundheitssektor, sowie schwere Pakete versenden, von der direkten Verbindung zwischen dem Kansai International Airport, dem FedEx North Pacific Regional Hub und dem CDG Hub in Paris, Frankreich.