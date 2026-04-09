Fahrzeuglogistiker stehen auf dem Prüfstand

09.04.2026

Laut einer aktuellen Inform-Studie wird die Entscheidungsfindung unter Kosten- und Koordinationsdruck zum zentralen Erfolgsfaktor.

Fahrzeuglogistiker stehen auf dem Prüfstand Bild: AdobeStock
In der Fahrzeuglogistik steht nicht mehr allein das Wachstum des Transportvolumens im Fokus, sondern vor allem die Herausforderung, zunehmende operative Komplexität zu bewältigen.Das geht aus dem „Inform-Trendreport 2026: IT in der Fahrzeuglogistik“ hervor, der auf einer Umfrage unter 111 Branchenexpert*innen basiert.Während 79 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass das Transportvolumen von Fahrzeugen in den nächsten fünf Jahren steigen wird, berichtet eine große Mehrheit gleichzeitig von einem wachsenden operativen Druck.84 Prozent nennen steigende Kosten als größte Herausforderung, gefolgt von zunehmenden Effizienzanforderungen (68 Prozent) sowie schwankenden Volumina (52 Prozent).Der Kostendruck bleibt die dominierende operative Herausforderung und hat im Vergleich zu früheren Umfragen (2013, 2018, 2023) noch zugenommen.

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