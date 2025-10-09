Fahrzeuglogistiker pirschen sich an die Militärs an

Dem hohen Kostendruck begegnet die FVL-Branche mit dem Erschließen neuer Märkte und technischen Innovationen.

Weil die finanzielle Belastung in der Finished Vehicle Logistics (FVL)-Branche hoch ist, muss dieser Wirtschaftssektor über interne Effizienzsteigerungen hinaus neue Geschäftsfelder besetzen.Dazu zählt u.a.die Militärlogistik.Denn die Erfahrung von FVL-Unternehmen im Umgang mit Schwerlasten, in der Steuerung komplexer internationaler Abläufe und in der Sicherstellung höchster Zuverlässigkeit unter Druck macht die in der Fertigfahrzeug-Logistik tätigen Betriebe zu idealen Partnern der Verteidigungsakteure.