F & S Real Estate möbelt Logistikpark Loosdorf auf

22.01.2026

Gemeinsam mit dem Projektentwickler Schisernig Real Estate wurden 100 Mio. EUR investiert. Neuer Mieter ist der Gastro-Dienstleister GMS Gourmet GmbH.

F & S Real Estate möbelt Logistikpark Loosdorf auf Bild: F & S Real Estate - Jürgen Kranzler / Die dritte Halle im „Green Logistics Park“ in Loosdorf entsteht bis zum Jahresende.
In Loosdorf im Bezirk Melk hat der dort bestehende „Green Logistics Park“ einen weiteren Mieter gewonnen.Die auf Gemeinschaftsverpflegung spezialisierte GMS Gourmet GmbH wird im dritten Bauteil des Logistikparks eine Kühllogistikfläche mit 4.510 m2 bewirtschaften.Der Spatenstich für den Bauteil III erfolgte gemeinsam mit den Projektentwicklern F & S Real Estate Solutions GmbH und Schisernig Real Estate Investor sowie Vertretern der Standortgemeinde.Gourmet plant, den zusätzlichen Lagerstandort bis Ende 2026 zu beziehen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Wechsel an der Spitze von Gebrüder Weiss Bulgarien

Die Landesgesellschaft betreut namhafte Kunden aus der Automotive-, IT- und Konsumgüterindustrie.

22.01.2026

Hugelshofer Logistik: E-Lkw als industrielle Arbeitsmittel

Mit täglich über 600 Kilometer im Regelbetrieb setzen die Renault E-Tech T neue Maßstäbe.

21.01.2026

Österreichischer Logistikmarkt bleibt auch 2026 anspruchsvoll

Entwickler agieren zunehmend vorsichtig und knüpfen neue Projekte verstärkt an entsprechende Vorverwertungsquoten.

20.01.2026
Anzeige