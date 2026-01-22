F & S Real Estate möbelt Logistikpark Loosdorf auf

Gemeinsam mit dem Projektentwickler Schisernig Real Estate wurden 100 Mio. EUR investiert. Neuer Mieter ist der Gastro-Dienstleister GMS Gourmet GmbH.

Bild: F & S Real Estate - Jürgen Kranzler / Die dritte Halle im „Green Logistics Park“ in Loosdorf entsteht bis zum Jahresende.

In Loosdorf im Bezirk Melk hat der dort bestehende „Green Logistics Park“ einen weiteren Mieter gewonnen.Die auf Gemeinschaftsverpflegung spezialisierte GMS Gourmet GmbH wird im dritten Bauteil des Logistikparks eine Kühllogistikfläche mit 4.510 m2 bewirtschaften.Der Spatenstich für den Bauteil III erfolgte gemeinsam mit den Projektentwicklern F & S Real Estate Solutions GmbH und Schisernig Real Estate Investor sowie Vertretern der Standortgemeinde.Gourmet plant, den zusätzlichen Lagerstandort bis Ende 2026 zu beziehen.