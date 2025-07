Aras Kargo und Express One HU/SK glänzen bei Eurodis

Bild: Eurodis / Von links: Jens Reibold, Geschäftsführer Eurodis GmbH, Ramazan Altinay, Leitung International Business, Business Development und Strategie bei Aras Kargo, Karel Bazala, Teamleiter Internationaler Kundendienst bei Express One Slowakei, Vlado Pencev, Operations Manager bei Express One Slowakei, Peter Umundum, Vorsitzender des Eurodis Beirats, Gergő Törőcsik, Verkaufsdirektor bei Express One Ungarn, Carsten Wallman, Executive Vice President CEE Parcel bei der Österreichischen Post.