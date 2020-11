Eurotunnel: Neuer Service für den Güterverkehr

Im Rahmen der laufenden Vorbereitungen für den Brexit führt Eurotunnel Le Shuttle Freight einen neuen Service für Frachtkunden ein. Mit dem „Eurotunnel Border Pass“ werden Informationen, die für den Grenzübertritt benötigt werden, zwischen dem Spediteur und Eurotunnel, sowie zwischen Eurotunnel und den Grenzbehörden ausgetauscht. Mit dieser sicheren und digitalisierten Lösung muss der Lkw-Fahrer bei der Ankunft an der Grenze weder die Fahrerkabine verlassen, noch irgendwelche physischen Dokumente vorlegen.

Mit dem „Eurotunnel Border Pass“ können Frachtkunden alle erforderlichen Informationen speichern, um den Grenzübertritt für Lkw nach dem 1. Jänner 2021 zu erleichtern: Zollerklärungen für die transportierten Güter, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Bescheinigungen sowie Fahrzeugdaten (Zulassungsnummer). Und dies in einer Form, die sowohl seitens der britischen als auch der französischen Behörden akzeptiert wird.

Sobald der Lkw am Eurotunnel-Terminal ankommt, fährt er zu einem „Boxenstopp“. Dort wird das Kennzeichen automatisch erfasst. Mittels mobilen Geräten wird bestätigt, dass der Lkw ordnungsgemäß durchgefahren ist. Die Züge von Le Shuttle Freight transportieren täglich rund 5.000 Lkw.

Das virtuelle System ist auch mit allen Behörden des Vereinigten Königreichs und der EU verbunden. Nach der Durchfahrt des Lkw werden sämtliche Informationen sicher an die zuständigen Behörden gesendet: HMRC, DEFRA im Vereinigten Königreich, beziehungsweise Douane (DGDDI) und das Landwirtschaftsministerium (DGAL) in Frankreich.

Der „Eurotunnel Border Pass“ ist Teil der Investitionen von insgesamt 47 Mio. Euro, die das Unternehmen in die Vorbereitungen für den Brexit investiert hat. Er stellt einen weiteren Schritt in der Digitalisierung der Grenzübertritte am Kanaltunnel dar.

