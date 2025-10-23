European FVL Cost Index: Starker Anstieg seit 2019

23.10.2025

Der Index wurde im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft zwischen ECG – dem Verband der Europäischen Fahrzeuglogistik – und PwC Österreich entwickelt.

European FVL Cost Index: Starker Anstieg seit 2019 Bild: Galliker
Der European Finished Vehicle Logistics (FVL) Cost Index liegt für das 2.Quartal 2025 bei 152.8.Das entspricht einem Gesamtkostenanstieg von 52.8 Prozent zwischen Jänner 2019 und Juni 2025.

