Europas Logistikmieten stehen vor dem Turning Point

26.03.2026

Seit Jahresbeginn 2026 zeigt sich in einem wachsenden Teil der Märkte auf dem Kontinent wieder Stabilität bis moderates Wachstum.

Europas Logistikmieten stehen vor dem Turning Point Bild: Prologis
Europas Logistikmietmärkte nähern sich dem Wendepunkt.Nach moderaten Rückgängen zu Beginn 2025 stabilisierten sich die Mietbedingungen im weiteren Jahresverlauf.Dabei erfolgte die Anpassung in vielen Märkten weniger über sinkende Nominalmieten als über Mietanreize (Incentives) – etwa mietfreie Zeiten.Zum Jahresende hin zeigte sich in einem wachsenden Teil der europäischen Märkte wieder Stabilität bis moderates Wachstum.Kernmärkte wie Deutschland und die Niederlande sind vor diesem Hintergrund – bei strukturell begrenztem Angebot und knapper verfügbarer Fläche – gut für eine Erholung im Jahr 2026 positioniert.

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