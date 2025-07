Europas Logistiker melden wachsenden Flächenbedarf an

Weiters zeigt eine aktuelle CBRE-Studie, dass Nachhaltigkeit und Arbeitskräfteverfügbarkeit bei der Standortwahl an Bedeutung gewinnen.

Nahezu alle Logistikunternehmen in Europa rechnen innerhalb der kommenden 12 Monate mit einem gleichbleibenden oder höheren Flächenbedarf.Das geht aus einer vom internationalen Immobiliendienstleister CBRE durchgeführten Umfrage unter mehr als 100 europäischen Logistiknutzern mit einem geschätzten Gesamtflächenvolumen von 85 bis 95 Mio.m2 hervor.Besonders auffällig: Unternehmen, die nach Änderung der US-Handelspolitik Anfang April befragt wurden, gaben überdurchschnittlich häufig an, ihren Flächenbedarf ausweiten zu wollen.Dies könnte auf kurzfristige Störungen in den Lieferketten hindeuten.