Europas Güterbahnen verlieren immer mehr Marktanteile

Der europäische Schienengüterverkehr (SGV) steckt in einer hartnäckigen Krise, die durch globale politische Zerwürfnisse, Veränderungen im Welthandel und strukturelle Schwächen der Branche ausgelöst ist.Zu den Hauptursachen zählen die rückläufige Nachfrage nach traditionellen Gütern wie Kohle, Stahl und Chemie, eine unzureichende Digitalisierung der Infrastruktur sowie der zunehmende Druck durch die EU-Wettbewerbspolitik.Das stellt die Strategische Unternehmensberatung SCI Verkehr in ihrer jüngsten Studie fest.Trotz eines Anstiegs im Verkehrsvolumen hat der SGV in den letzten Jahren etwa 2,5 Prozentpunkte an Marktanteil eingebüßt.Im Jahr 2023 lag der Modal Split bei nur noch 16,4 Prozent.

