Europa – Südamerika: Erstmals Charterflüge von DB Schenker

DB Schenker bietet ab dieser Woche zusätzliche Charterkapazitäten über den Atlantik an.Der wöchentliche Frachtflug von den Niederlanden nach Brasilien wird mit einer Boeing 767F mit 50 Tonnen Kapazität durchgeführt Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker: „Unternehmen benötigen stabile Lieferketten, damit die Wirtschaft am Laufen gehalten wird.Indem wir unser Netzwerk an Charterflügen nach Südamerika ausweiten, bringen wir neue zuverlässige Kapazitäten auf den Markt.“ Jeden Sonntagabend startet der Frachtflug in Amsterdam (AMS), macht montags Zwischenstopps in New York City (JFK) und Miami (MIA), bevor er noch am selben Tag Viracopos (VCP) bei São Paulo erreicht.Von dort aus gibt es dienstags einen Direktanschluss nach Buenos Aires (EZP) und mittwochs nach Santiago de Chile (SCL).

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login